撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-07 18:00

【女星手袋】黃翠如早前分享到街市買餸照片，使用Longchamp的新款漁網手袋，非常搶鏡。平日女星們穿搭配襯的名牌手袋多是精緻款式，私下的「粗用」款原來也不乏Gucci、Prada？與此同時，實用性高、價格較相宜的大手袋原來也是2021年的流行關鍵？

早前黃翠如分享到街市的買餸相，手執Longchamp今季跟法國品牌Filt 合作推出漁網袋。（wongtsuiyu＠IG）

疫情關係，不少女星都留在家中煮食，連平日甚少下廚的黃翠如也現身街市。早前黃翠如分享到街市的買餸相，手執Longchamp今季跟法國品牌Filt 合作推出漁網袋。Filt誕生自1860 年法國諾曼第，製作的漁網袋又名「Filet」，原為當地漁民日常使用的袋，後傳至歐洲各地，方便收勸又具承載力的Filet漁網袋是絕佳的買餸袋，60、70年代法國女士幾乎人人都有一個。今季Longchamp加入標誌性的皮革元素，重新演繹傳統，也令手袋立即「升值」?

▼▼▼點圖即看｜黃翠如的Longchamp漁網袋3位數入手，FENDI也爭相推出買餸袋？哪品牌漁網袋$65有交易？▼▼▼

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Do姐（鄭裕玲）早前分享穿搭時，霸氣將被被搶購一空的Doraemon x Gucci限量版大手袋放地下合照。（do_do_cheng@IG）

7大2021年手袋潮流 特大TOTE BAG「走佬袋」必買?

女星平日「粗用」的手袋，當然不只Longchamp，早前Do姐（鄭裕玲）分享日常穿搭時，便將現已售罄的Doraemon x Gucci限量版大手袋放地下合影，盡顯豪爽的一面。

其實人稱「走佬袋」的特大手袋，不只實用度高，更是今年潮流手袋之一，Gucci、Fendi、Dior等不少品牌也相繼推出，一般定價數千至萬多元已能入手，價格非常吸引，亦有別於過往幾年被迷你袋稱霸的局面。想入手新一季手袋之前，不妨看看以下7大2021年手袋潮流，先做做功課。

▼▼▼7大2021年手袋潮流｜點圖即看Do姐使用的Doraemon x Gucci特大手袋，價格原來不太貴？倪晨曦湊B時用上哪款手袋？▼▼▼

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