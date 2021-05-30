新音樂節目《演鬥聽》創新玩法並為收視　監製：志偉哥想谷音樂人

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-30 09:30

曾志偉（志偉哥）升任無綫電視副總經理後，綜藝節目出現大革新，除新增了《好聲好戲》和《日日媽媽聲》等多個大受歡迎的綜藝節目外，原來最近更將音樂與遊戲融合，新製作了《演鬥聽》這個新綜藝節目。

又有新節目睇，好期待。（林迅景攝）

《演鬥聽》由王梓軒和C AllStar的吳崇銘（DJ King）擔任主持，節目將邀請一班幕前幕後的音樂人，分成兩組進行音樂遊戲的競技。節目監製張志明接受《香港01》電話訪問時，就透露了節目的部份內容：「音樂人會即場Battle，例如喺iPhone搵朋友對白，再用對白嚟整歌，填歌詞，用水桶或者牙簽桶造音樂，即場填詞作曲，又或者會唱歌，但係要歌手轉成歌劇tone，大戲（粵劇）tone唱出嚟。」

吳崇銘（DJ King）在節目中擔任其中一組的隊長（林迅景攝）

他又說，節目的遊戲會隨住時間而更改：「因為我哋未必咁熟音樂，所以成個節目嘅production都係王梓軒一齊夾出嚟，所以我哋同佢合作得好緊密。節目遊戲好玩嘅就keep。」

王梓軒有份參與節目製作。（林迅景攝）

《演鬥聽》被安排在星期六晚上11點半至12點半播放，驟眼睇並不是一個「搶收視」的理想時段，但其實也是節目組有意為之。他說：「節目係志偉哥想做，我哋個節目唔係為收視，志偉哥想谷音樂人，有心想幫班對音樂有熱誠嘅後生仔。將音樂當遊戲咁玩，其實唔想大家好似JSG咁，上到嚟淨係唱首歌，志偉哥想帶返起音樂創作風氣。」

曾志偉升任之後多了不少新綜藝節目。（資料圖片）

對於節目收視，監製張志明就說不會太在意，並表示這個時段反而更適合：「夜晚合家歡（7點半至10點半）時段反而唔係咁啱，未必咁多青少年睇。未必個個節目都係為收視，而係要有責任，唔同嘅。」

節目監製張志明。

監製表示，兩組band以及主持，嘉賓為了節目花了不少時間：「因為個節目新，所以mixing用咗唔少時間。（咁多人製作費咪好高？）音樂人唔係全部為錢嘅，今次佢哋好好，全部都係友情價幫手。」

節目仲有林可悅、李芷晴 、源菲然、羅雪妍4位「演鬥少女」 。（林迅景攝）