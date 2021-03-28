王梓軒自認習慣被網民留言攻擊：都係提供一個娛樂畀大家討論

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-28 19:15

王梓軒（Jonathan）今日（28日）攜自家創作的酸葡萄公仔Shitto Kun出席烘焙店開幕儀式，並將設計融入超酸的馬卡龍甜品之中。他透露這個公仔的靈感來自於「吃不到的葡萄是酸的」，不同人生階段中都會體驗到各種的酸，例如小時候別人有新玩具或成績比自己好、長大後別人升職加人工，甚至乎自己現在出道後都一樣會因為別人有更多機會和讚賞而心裏一酸，因此希望提醒大家不要酸別人過得比自己好：「好似佢咁唔抵得人其實會好唔開心，希望大家見到佢都可以放低啲，佢就負責釋放我哋啲酸溜溜嘅感覺，自己就move on繼續加油！」

王梓軒攜自家創作的酸葡萄公仔Shitto Kun出席烘焙店開幕儀式。（梁碧玲 攝）

王梓軒和老闆Venus於10多年前參加《全球華人新秀大賽》已經結緣。（梁碧玲 攝）

Jonathan坦言疫情期間不少人都足不出戶而儲起太多負能量無法釋放，不期然就會找機會表達一些好mean（苛刻）的想法，而往往網上就是唯一的發洩口，因此網民的說話亦更偏激：「作為藝人我都習慣咗啦，有時唔同嘅場合都會被人講，都係提供一個娛樂畀大家討論，但希望大家可以善良啲，盡量體諒下身邊嘅人。」

Jonathan很開心能將自己的設計放入甜品之中。（梁碧玲 攝）

上周三（24/3）舉行的TVB記者招待會中鬧出「惡搞姜濤」事件引起一連串公關災難，在場的Jonathan坦言釀成今日的局面大家都不希望見到，而且他認為記招演繹嘅朋友（鄧智堅）和網民各自的出發點其實都是好的：「以我嘅理解係，佢搵一個佢自己或者大家都欣賞嘅藝人嚟做reference（例子）去玩，希望大家可以娛樂大家笑下，就係咁簡單；但網上嘅朋友嘅出發點又係好㗎喎，佢想捍衛一個佢好欣賞嘅藝人，覺得對方唔尊重。但最終大家都係要互相體諒，其實大家都唔係想攻擊大家，都係娛樂啫！佢本人（鄧智堅）都出嚟話係娛樂嘅嘗試，大家唔使太認真嘅！始終都係娛樂圈，大家唔好覺得係好嚴重、好沉重嘅嘢啦！」

王梓軒記招當日亦在場。（VCG）

姜濤近日成為話題人物。（葉志明攝）

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Jonathan表示希望之後可以與姜濤或MIRROR有音樂上的交流或合作，更自爆其實自己於姜濤成名之前已經與他有過一面之緣：「早喺幾年前佢參加另一個歌唱節目，我係有份做評審，當時已經見到佢好有潛質，好識得運用舞台嘅感覺、同觀眾有一種交流！」

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