31歲李洪基自嘲是「膿瘡高手」　屁股波狀大小膿瘡曾做8次手術

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-29 18:00

韓國歌手兼演員李洪基多年來受屁股膿瘡困擾，但他都完全不介意大方公開，因此又有「洪基膿瘡」的花名。近日他出演節目《全知干預視角》時，再開口提及屁股膿瘡，曾自嘲已成為「膿瘡高手」。

李洪基曾在IG上傳到醫院求醫的照片。（IG/@skullhong12）

李洪基在節目中講到，大家想像中的膿瘡可能是只有硬幣大小，但原來困擾他多年的膿瘡幾乎是一個網球的大小，令現在主持都非常驚訝。李洪基坦言生膿瘡時根本無法坐下，甚至曾在拍攝途中到醫院做手術，就連演唱會被迫取消過，至今已做過8次手術。

李洪基表示自己的膿瘡有約網球般的大小。（MBC）

李洪基自嘲已成為「膿瘡高手」。（MBC）

由於李洪基毫不忌諱公開，因此亦收到不少網友的私訊，表示自己已成為了「膿瘡高手」，甚至有打算拍攝YouTube影片。李洪基表示屁股膿瘡不斷復發的原因在於個人體質，李洪基的情況是因皮脂腺集中擠在屁股位置，像螞蟻窩一樣堵塞住就會長出膿瘡。提起膿瘡，李洪基更在節目一講就30分鐘，最後被主持全炫茂阻止：「不要再說了。」場面搞笑。

主持全炫茂最後也看不過眼，出言阻止李洪基繼續分享。（MBC）

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