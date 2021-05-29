追星星的人 | 何超蓮大讚竇驍專一　拍拖兩星期認定是「對的人」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-29 15:15

何超蓮同內地男星竇驍一直愛得甜蜜，不時以情侶檔出席活動，公開放閃。最近，兩人還攜手參加真人騷《追星星的人》，與吳奇隆、宋軼等遠離都市，享受野外靜謐生活，非常浪漫。

兩人在節目中簡直羨煞旁人。（微博@何超蓮Laurinda ）

最新一集中，宋軼同超蓮同住一個帳篷，兩人大談少女心事，在宋軼看來，雖然超蓮與竇驍才拍拖兩年多，但他們之間的感情已經磨合得非常好：「就是新鮮感過去之後，然後他還是很寵你，然後只看著你，就覺得你做什麼都很可愛。」對此，超蓮也表示認同，更對男友讚不絕口：「我覺得他是很棒的，就是真的我沒有遇過這麼專一，然後這麼好（的人），而且他現在越來越好，因為現在我們互相習慣了對方，然後我會為了他改變一些，他也會為了我改變，我覺得這樣是最好的。」而宋軼也稱無論超蓮做什麼，在竇驍眼中都覺得她很可愛，這非常難得，感歎「遇到對的人，真的是不一樣」，這時超蓮續指道：「我跟他頭兩個禮拜，我就知道是他了。」

超蓮兩個禮拜就認定竇驍。（視頻截圖）

看到兩人美好的愛情，觀眾們也感到艷羨，紛紛留言道：「好浪漫啊，希望不會讓我們失望」、「這對雙向奔赴的感情好甜啊」、「這就是緣分了呀，好奇妙」等。