對照記 | 何超蓮不服氣努力被忽略　考會計牌證明自己：錢買唔到

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-27 21:00

劉嘉玲近年在內地拍攝了不少劇集與綜藝節目，憑藉高情商圈粉無數，最近更首次以主持人身份登場，在《對照記》中與一班名人紅星對談，交流心聲，第一集嘉賓就是何超蓮。

超蓮同劉嘉玲私交也不錯。（視頻截圖）

兩人一個是出道多年的影后，一個是城中名人，首先聊起的就是「狗仔隊」，超蓮坦言以前在香港，家門口就有一些車在等她出門：「很多時候我不會說每一個地方都想讓我媽知道我去了，然後也不會想讓我媽知道我跟誰出去了，每次都要被拍。後來我媽根本不用問我了，她看報紙就好了，就好慘哦。」也正因如此，超蓮笑言自己同香港狗仔隊的關係不錯，甚至是很好的朋友，會同他們商量：「來，這裡先不拍」，劉嘉玲驚訝地問道：「私下要給錢嗎？」超蓮表示不用，請飲嘢就OK。

超蓮的行蹤被狗仔隊暴露，令她好氣又好笑。（視頻截圖）

相反，劉嘉玲同狗仔隊的關係就不同：「他們對我很那個的……」更指無論自己請多麼專業的司機，都無法擺脫狗仔隊，就算甩掉一架，下一個地方又有，「他們搞特工的，我覺得」，劉嘉玲笑謂：「我應該跟他們交朋友。」超蓮連忙予以贊同，她解釋因為狗仔隊也要「交功課」，只要交到功課就好了。

劉嘉玲稱現在不會介意狗仔隊怎麼寫、怎麼拍，可能因為年紀大了，找到了自己，接受自己的缺陷美。（視頻截圖）

作為賭王何鴻燊的女兒，一出世就已經被貼上「何鴻燊的女兒」、「賭王的女兒」等標籤，對此，超蓮自認很幸運，大讚何鴻燊是一位好爸爸，同時這個身份也帶給她非常多的便利：「就可能我做事情會比別人簡單，比較容易達到一些關係，然後可以更容易去做。」超蓮透露，自己不喜歡賭錢，爸爸也不賭錢，但會經常同她分享一些賭場的故事，譬如哪些人拎著一箱一箱的現金賭錢，輸到無現金都不肯走，又沒有什麼精神面貌，或者愛上賭錢整個人的氣場很不好等，因此超蓮就會覺得不喜歡賭場這個地方。

超蓮大讚爸爸是一位慈父，很幸運能夠做爸爸的女兒。（視頻截圖）

雖然「賭王女兒」的身份給超蓮帶來了很多便利，但另一方面，這也會令大眾忽略她自身的努力，例如讀書的時候，大家就會覺得這是父母鋪好的路，所有的成就都是家庭賦予的，做什麼都會被認為是花錢買的活著是靠關係。於是，為了證明自己，超蓮在讀書的時候就考了一個會計牌照，因為這是用錢買不到的，她直言：「我自己的個性，跟大眾普遍對於我的認知是有點落差的，這也是為什麼我想要上綜藝，而且會接觸這麼多社交媒體，我覺得我需要自己為自己發聲。」

超蓮希望大家看到自己是一個努力的人，並非坐享其成。（視頻截圖）

既然是「對照記」，劉嘉玲也表達了對自己的認知：「除了他們標籤給我的那些定義詞，我覺得我就是一個很普通的人，我喜歡生活，我喜歡對這個世界抱有熱情，我希望我人生的一些經歷，走過的一些彎路，可以通過網絡媒體跟大家分享一下，如果你遇到一些類似我的這種問題，你可以拿我作為參考，我覺得每個人一定要有一個信心，你可以去改編一些不太順利的情況，然後一定要設定下一個目標。」

劉嘉玲表示，只要對自己有信心，在不同的年齡階段都會有不同的美，反而越活越年輕。（視頻截圖）

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