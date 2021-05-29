聲夢傳奇︱冼靖峰冇信心坦言靠好彩入十強：過得一輪得一輪

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-29 22:45

無綫（TVB）音樂真人騷《聲夢傳奇》進入白熱化階段，最後十強正式誕生。今日（29/5），一眾學員齊集商場出席宣傳活動並即席獻唱，吸引過百名粉絲現身撐場。大熱炎明熹（Gigi）被十強學員即場投選為奪冠大熱，相反冼靖峰（Archie）則被選為「最需要激發潛能之學員」。Archie接受《香港01》訪問時笑言參賽者想激發他的跳舞潛能：「平時佢哋成日叫我跳多啲舞，可能係佢哋嘅策略，想我跳多啲舞樣衰啲，我跳舞真係好渣，佢哋想我練好再跳出嚟畀大家睇。」

大熱炎明熹（Gigi）被十強學員即場投選為奪冠大熱，相反冼靖峰（Archie）則被選為「最需要激發潛能之學員」。（葉志明攝）

被選為「最需要激發潛能之學員」，Archie坦言有擔心其他參賽者覺得自己能力未夠：「但其他參賽者同我講，佢哋真係純粹想我跳舞所以先投我。我覺得係好事，起碼佢哋諗起某方面時會諗起我，喺佢哋心目中有一定地位。」

被問到成為十強的感受，Archie覺得是好彩亦對自己缺乏信心：「我覺得係好彩，由第一Round已經好驚，覺得會俾人Foul。直到而家都係抱住過得一Round得一Round嘅心態，但又想做多啲突破畀觀眾，每一Round做差唔多嘅表演好似冇咩意思。（對自己冇咩信心？）係，信心一開始好少，但慢慢開始有Fans、參賽者話畀我知『我係得嘅』，導師又同我講『Archie你呢方面OK』，令我清晰啲自己係咩類型嘅歌手。」

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