台灣疫情｜確診女主播一家三口終等到病床　拒絕送醫原因曝光

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-30 20:00

台灣華視主播林彥汝昨天自拍影片，坦言自己一家三口確診新冠肺炎。她因為醫院和檢疫所爆滿，只能在家中隔離，吃藥緩解不適症狀。今天她更新病況，已經失去嗅覺跟味覺，雖然接獲通知可以先讓她和兒子住院治療，但她放心不下老公獨自在家，已經予以婉拒。

林彥汝表示，先生有氣喘和過敏病史，日前才幫他打119叫救護車，過程令她相當害怕。新冠肺炎對呼吸道影響甚鉅，林彥汝的先生在發病後一直呼吸不到空氣，到晚上症狀更嚴重，「全身無力，臉色極慘」。她撥打119後15分鐘盼來了救護車，「當天的15分鐘，好像一輩子那麼漫長。幸好小孩入睡了，沒有看到這一幕。」

台灣華視主播林彥汝昨天自拍影片片段：

+ 5 + 5 + 5

先生接受治療後平安返家繼續隔離，林彥汝也提醒所有在家隔離的民眾，不要完全單獨一人獨留在家，「一旦症狀發作，恐怕來不及發現送醫。」她現在為了避免萬一，都會要求先生在房間時門必須打開，隨時可以照看。

林彥汝人生第一次叫救護車將先生送醫。（Facebook@林彥汝）

或許很多人會擔心交叉感染的問題，但有慢性病或氣喘病的患者若是突然發作昏倒，情況將更加危及。這幾天不乏這樣突然猝逝的案例，林彥汝全家一起隔離，反而能互相照看。她暖心鼓勵民眾「病毒讓我們隔離害怕，只有時常互相主動關心，一定要主動再主動」。

【相關圖輯】唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息 一個月內不這麼做台灣有危險（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

季芹沉迷股市沒空理老公 王仁甫好哀怨

送走愛犬就懷孕！「驕女」女星3年求子有喜：來報恩的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】