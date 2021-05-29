台惹火網紅愛莉莎莎被強制帶離萬華　曾稱該區「毒窟」嫌救護車吵

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

YouTuber愛莉莎莎近期爭議不斷，先前才因稱萬華是「毒窟」捱批，後又抱怨「救護車聲很吵」，更加引起民眾怒火，27日她在IG限時動態寫下反思文，並且透露目前已經被家人強制帶回老家了。

點圖放大看反思文原文👇👇👇

愛莉莎莎表示每個人面對負面聲浪的處理方式不一，有的人陷入低潮，但她是轉化成不健康的攻擊，會常有想與世界槓起來的慾望，會想要衝撞引戰，但往往逞口舌之快後，除了發洩情緒之外，一點幫助也沒有。

愛莉莎莎認知到：「適當的講話直接是好事，過度的直接是刺耳，有時原本的好意或無意，都可能會讓聽的人感到受傷。」她認為自己的性格有很多面向，但最想要讓過去也不曾有過的「過度尖銳」這一部分消失，同時她也表示會試著用更健康的方式消化負面情緒，努力調整好心態。

點擊放大瀏覽更多愛莉莎莎照片👇👇👇

+13
+13
+13

【相關圖輯】台灣疫情｜萬華茶室兩人確診　被揭內裏酒池肉林　女子脫衣任客摸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+14
+14
+14

【相關圖輯】唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息　一個月內不這麼做台灣有危險（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+10
+10
+10
台灣疫情｜「最索賣魚妹」響應退職醫護召集令　說服家人重返前線
台灣停電太熱了！女星超低胸露背散熱　IG曬3張清涼照吸3.5萬心心
台灣疫情｜萬華茶室成爆發點　揭秘「老人迪士尼」買春消費有3種
台灣疫情｜萬華茶室老闆娘因泌尿道問題求醫　確診後才吐實情
台灣疫情｜萬華茶室「人與人連結」群聚感染　日韓風俗店早有前科
台灣疫情︱83港元就能找小姐坐檯　社工：萬華茶室低價「吸客」

延伸閱讀：

丹妮婊姐曝開民宿友人頻接訂房電話　開嗆：這些死要出遊的

把博美犬「綁氣球放飛空中」還拍片歡呼！　網紅遭警察逮捕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。