開心大綜藝｜歷年港姐泳衣曬冷　楊思琦大爆：有人睇住我哋着泳衣

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-30 22:45

《開心大綜藝》今晚（30/05）內容主要宣傳「2022年香港小姐競選」，還請到了7位歷屆港姐冠軍劉倩婷、楊思琦、葉翠翠、張名雅、陳曉華、黃嘉雯、翁嘉穗亮相分享參選時的點滴。

劉倩婷、楊思琦、張名雅。（《開心大綜藝》截圖）

黃嘉雯、陳曉華、葉翠翠。（《開心大綜藝》截圖）

其中一個環節，更談起了香港小姐泳衣的歷年變化，原來除了現時大家愛穿的比堅尼三點式泳衣，早年也競選也出現過一件頭式泳衣，不過尺度卻相當大膽，尤其是1988年李嘉欣當選一屆，黑色一件頭卻大露背，超高衩，十分之大膽。

而家都未必個個女仔夠膽咁着。（《開心大綜藝》截圖）

超高衩。（《開心大綜藝》截圖）

節目中，楊思琦更大爆，原來香港小姐的泳衣環節是被禁止「加料」的，所有佳麗穿泳裝時都不能自己加內衣襯墊。楊思琦說：「會有一個工作人員跟我哋入更衣室，會睇住我哋着泳衣，好似考試咁，由個袋拎試題出嚟咁，唔可以出貓，唔可能加任何嘢。」不過黃嘉雯就表示，當年服裝間姐姐曾幫她黏膠紙，令效果更好。

點擊下圖睇歷年港姐泳衣變化，有啲設計仲大膽而家：

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