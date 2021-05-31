三台收視報告｜首次公開ViuTV成績　最高收視與開電視同等水平

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-31 20:10

收視報告又再出爐，今次的日期是5月24日至5月30日。今次收視報告有突破性的發展，不再是「滯後」，今次是真真正正上星期的直播收視，而且不只是TVB，連ViuTV和開電視都一起公布收視，絕對是對觀眾的好事。

先講返收視，TVB維持一貫水準，《逆天奇案》（第1~5集）錄得23.1點，比起之前公布的七天跨平台收視有26.4點，雖然低了，但也很正常，始終不少人會選擇重溫。新播的《一笑渡凡間》有19.2點，通常七天跨平台收視減與直播收視是相差2-3點，如果換轉跨平台應該是21-22點左右，是中等偏下的水平。《好聲好戲》最後一星期的收視有15.3點，首星期的七天跨平台收視錄得19.4點，推斷應該會是下跌了少少。

今次報告更是首次公開ViuTV和開電視的收視，唔講咁多，睇數字先！

+ 3 + 3 + 3

ViuTV的收視，大家重點當然放在該台最有保證的綜藝節目，不過ViuTV最高的節目並不是綜藝，而是星期六晚上八點半的《英雄本色III夕陽之歌》是最高的，有4.7點，即是有約30萬人收視。至於綜藝節目，《中女唔易做》和《掃街達人》分別是2.3點和2.7點，相信早一星期的《ERROR自肥企画》會有更好的收視。

而開電視最高收視的是星期日播放的《空間改造王》，有4.4點，與ViuTV最高的收視是差不多水平，但星期一至五的收視平均比ViuTV低1-2點。

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