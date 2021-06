撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-06-01 15:30

富商劉鑾雄(大劉)與前女友呂麗君(現名呂姵霖)所生的女兒劉秀盈(Zoe),眨眼間已經18歲大個女,日前剛剛中學畢業了。她昨日於IG post了她於國際學校畢業的靚相,並留言表示︰「Thank you for the fourteen years 」。現年18歲的Zoe長得亭亭玉立,渾身散發青春少女味,愈大愈靚女,顏值隨時超越媽咪。她還充滿了藝術天份,從小學習芭蕾舞,獲得英國皇家舞蹈學院頒發的證書,又熱愛唱歌和彈結他。

劉秀盈去年10月8歲生日,她於Instagram分享與媽媽在酒店Staycation的慶生相。(IG@zoelaumusic)

