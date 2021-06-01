熊田曜子難忍軟飯夫瘋狂家暴宣佈離婚：丈夫每次回家我都很害怕！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 22:45

37歲日本女星熊田曜子日前證實5月18日遭老公家暴，5月31日她透過所屬經紀公司表示決定離婚，這是她自18日丈夫被捕以來，首次提及此案。熊田承認自己過去曾遭受過家庭暴力，決定繼續兩人的婚姻會很困難，也宣布將委託律師辦理離婚手續。

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熊田曜子2012年和在廣告公司上班的男友結婚，婚後生下3個女兒，她除了持家仍繼續出寫真集賺錢，而她丈夫在前年3月辭去工作，在家吃軟飯，之後多次爆出婚姻觸礁，今年5月就驚爆家暴。日本警方表示，熊田曜遭老公呼巴掌、狠踹，她也證實此事，並表示過去多次遭老公暴力相向。

「這不是我丈夫第一次有暴力行為，當我丈夫要回家時，我感到害怕。他說，『我會在這種狀態下繼續我的婚姻。這很難做到。』她諮詢了中介和律師後，說明了情況，說：『我決定和老公離婚，決定委託律師辦理離婚手續。』今後，我們將繼續協商離婚。」事件爆出後，熊田曜子仍然照常工作，撫養孩子的同時努力開展寫真活動的熊田總結說：「我會盡我最大的努力和孩子們一起生活。」

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