【多圖】熊田曜子為養三女拍寫真集　被抨擊人妻不應拋頭露面

日本女星拍攝寫真集，早已不是什麼新鮮事，但熊田曜子卻偏偏被網民抨擊，皆因她不但已婚，而且是三女之母，雖然擁有「最強美乳」稱號，也應該留在家中相夫教女，不應拋頭露面，其實熊田曜子拍攝寫真，是因為丈夫長期失業，她只有放下身段，以身體去賺錢養家，背後原因令人淚崩。

熊田曜子已是三女之母，但外貌完全看不出來。（熊田曜子IG圖片）

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熊田曜子曾經跟森下千里、井上和香齊名，天賦身材及天使臉孔，令她在寫真界相當吃香，不過性感女神在感情生活上，卻只能高呼投降，在2012年宣佈懷孕，同年跟圈外男友結婚隨即誕下長女，7年來十分好生養，至今已是三女之母，但她身材未有因生育而走樣，而且繼續推出寫真集及寫真DVD，去年推出第37本寫真《gm37》時，曾表示有意申請「推出最多本水著寫真集」的健力士紀錄，十分巴閉。

熊田曜子的玉背，充滿誘惑美感。（熊田曜子IG圖片）

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今年熊田曜子推出第38本寫真集《情愛》，並推出第59部同名寫真DVD，熊田現年37歲又已為人母，當她推出寫真集，即被網民抨擊，指她的行為會影響到小朋友，令家人蒙羞，其實熊田有逼不得已的苦衷，原來她丈夫長期失業，而養家的擔子完全落在她的身上，沒有其他賺錢技能的她，只能重操故業拍攝寫真，為家庭付出，只能說句母愛真偉大。