安樂蝸｜90萬裝590呎屋用盡空間廚房開到party　謝文欣愛地台設計

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-02 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓謝文欣（Ally）到訪一間590呎的單位，設計師打造一個多功能空間，照顧不同家庭成員的需要。

主持狄以達和嘉賓謝文欣（Ally）到訪一間590呎的單位。（電視截圖）

590呎的單位，是一間集多功能用途於一身的蝸居。單位原圖則是三房一廁，設計師改成四房兩廁。一入門口就是開揚格局的廚房，空間以白色為主色調，隨時成為屋主party的空間，原本的廚房就變成工人房。設計師用趟摺門分隔開客廳和飯廳，一邊開party，另一邊的人也可以在客廳看電視。

590呎可以變出不同的空間，的確很實用。（電視截圖）

客廳方面，同樣用白色做主色，加設位置放鋼琴。而主人房貫徹全屋實用的風格，有地台床增加儲物空間，主人房隔離有頗大的衣帽間。原來單位有老人家住，屋主希望照顧到老人家之餘，也保持到私隱度，設計師用拉門隔開三個空間，只要一打開門就變成特大的空間。單位的設計連裝修費是90萬。嘉賓Ally最愛主人房的地台設計，可以收納好所有雜物。

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