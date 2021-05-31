ViuTV上周收視最高為《英雄本色》　自家製綜藝竟不及外購綜藝？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-31 21:15

上周（5月24日至5月30日）的收視報告出爐，公布了翡翠台、ViuTV和香港開電視的電視直播收視點數。當中ViuTV一周裏面，最高收視的竟是在周六播出的舊電影《英雄本色III夕陽之歌》，有4.7收視，《英雄本色III夕陽之歌》是1989年上映的一部香港電影，由徐克執導，周潤發、梅艷芳和梁家輝主演，為《英雄本色系列》電影的第三部。其次就是周日晚播的外購健康資訊節目《健康要Fact Check》，有3.8收視。《健康要Fact Check》有權威的最強醫生團會就「每天的生活習慣」和一直被相信「對身體好」的健康法，用「可靠的保證」或是「不行」來進行判斷，同時會激烈地互相交換意見，推翻「坊間流傳的健康常識」，並緊貼藝人觀察其日常，讓醫生來判斷有沒有源於不合理的生活習慣而引致有患病的危險性，由偷看藝人的私生活來介紹健康情報。

《Chill Club》上周的收視在ViuTV的節目中排第三。（資料圖片）

另外，ViuTV的皇牌音樂節目《Chill Club》就有3.2收視。而ViuTV的自家製綜藝如《中女唔易做》和《掃街達人》等收視反而遜於舊電影和外購節目，平均收視點分別有2.3和2.7。《囝囝女女730》平均收視更只有0.9。不過人氣高企的《ERROR自肥企画》因於較早前已播完，故未在今次的數據內顯示，可能收視會比其他綜藝高。

《中女唔易做》上周的平均收視為2.3。（資料圖片）

香港開電視方面，最高收視的是日本節目《空間改造王》，有4.4收視，節目在網上有不錯的評價，收視比ViuTV的《健康要Fact Check》和《Chill Club》還要高。

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