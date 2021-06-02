慶餘年｜李子峰向林籽求婚成功曬結婚相放閃　曾與小S濕吻10分鐘

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-02 20:00

內地男星李子峰擁有187公分的挺拔身高以及俊俏的臉蛋，因為身高優勢讓他成為當地知名的模特兒，曾為國際知名品牌Prada走秀，還曾登上米蘭時裝週，跨足戲劇圈也演出過《杜拉拉升職記》、《慶餘年》，電影則曾與小S合作過《吃吃的愛》，1號開心宣布求婚小9歲女友成功，讓大批網友紛紛獻上祝福。

李子峰1號在微博更新近況，開心宣布求婚成功，並tag女友告白「全世界的大人，一個人的小朋友」，表示在他的面前女方永遠都可以當個小孩，同時曬出一系列求婚時的美照，只見她穿著黑色西裝拿著戒指盒在女方面前下跪，女方則是穿著唯美的白色婚紗幸福地甜笑，浪漫又甜蜜的畫面瞬間閃瞎大批網友。

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不僅如此，李子峰同時也公開了女友的身份，對方為小他9歲的演員林籽，1995年生的她2015年才剛踏入演藝圈，而兩人即將結婚的喜訊曝光後，女方也火速轉發了貼文，甜蜜回應「今天不想做大人，只想當你一個人的小朋友」，投下一顆強烈閃光彈，讓許多粉絲都紛紛獻上祝福「一定要幸福」、「小倆口的告白真的太閃了」、「演藝圈又誕生一對佳偶啦」，引起熱議。

此外，李子峰最受到網友熟知的電影作品便是由蔡康永執導的《吃吃的愛》，在片中與小S、林志玲合作，在電影宣傳時小S曾提到因為劇中都沒有與男主角有親熱戲，因此蔡康永便安排了一場親熱戲，讓小S與李子峰在桌上喇舌長達10分鐘，更因為親嘴時間過長，讓女方忍不住直呼「他的上下牙齦、口腔的深處也去過了，還能去哪？」當時笑翻了許多影迷。

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