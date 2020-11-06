「陸版宋慧喬」辛芷蕾肥到走樣嚇壞網民登熱搜第一：嘉妃變加菲貓

內地女星辛芷蕾外型艷麗、身材火辣，在宮鬥劇《如懿傳》扮演「嘉貴妃」一角走紅，演技相當受到肯定。 近日她出席參加活動，現場照片釋出後，卻有不少網友驚呼「怎麼胖了」，討論度之高甚至讓「辛芷蕾胖了」登上微博熱搜榜。

辛芷蕾日前出席活動，照片中可看到她身穿運動套裝，頭髮中分，髮際線看起來也相當高，臉蛋比起過去臃腫許多，彷彿胖了不少，跟過去纖瘦模樣相差極大。然而不久之後，她本人也加入了討論，並曬出媒體圖與自拍照、路人拍的零修圖照做比較，自嘲寫下「我自己都樂了，哈哈哈哈哈哈，到底誰相機裡的我才是真實的我？」

辛芷蕾憑「高級臉」相貌或許並非完全貼合主流審美，惟其氣質與五官與韓流女王宋慧喬有幾分相似。今次出席活動被網友影到未經P圖的現場相，竟然肥到令她登上微博熱搜第一，到底發生咩事？按圖即睇：

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辛芷蕾的照片曝光後，網友瘋狂討論留言「我的媽……真的沒惡意P圖嗎了」、「嘉妃真的發福成加菲貓了」、「這胖也不能胖成這樣呀」、「這是蠟像嗎？？還是過敏了」，也有不少人道「是得罪了哪個攝影師，本人很瘦」、「真的很好看！就算胖了也好看」，目前此話題也已登上微博熱搜第一。

然而不久之後，她本人也加入了討論，並曬出媒體圖與自拍照、路人拍的零修圖照做比較，自嘲寫下「我自己都樂了，哈哈哈哈哈哈，到底誰相機裡的我才是真實的我？」（微博＠辛芷蕾）

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