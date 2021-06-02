凶宅清潔師｜監製C君冇收到消息曾志偉客串：每日都改緊劇本

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-02 17:30

無綫新劇《凶宅清潔師》現正拍攝當中，日前傳出曾志偉會客串加入劇組，事關他是此劇製作公司「勞詩動眾」媒體製作公司其中的一位，因為特別關於這套劇集。《凶宅清潔師》由洪永城、陸永及傅嘉莉主演，配角方面有李成昌、鄭俊弘及C君，而C君更是此套劇的編審兼監製。

《凶宅清潔師》由洪永城主演，C君與盧思麟（圖右）齊擔任監製和編審。（IG圖片）

在接受《香港01》訪問的時候，C君笑說自己只是一名「掛名監製」，他說：「所謂我做呢套劇嘅監製，我最主要嘅工作就係去現場嗰度請大家食吓嘢飲吓嘢，真正監製嘅工作係我哋監製Tommy Lo（盧思麟）做晒嘅。」對於有指志偉哥特別關注此劇集，更有份客串演出，他則表示：「我係完全唔知呢兩個消息，唔知佢有份客串。」

C君指唔知志偉哥客串一事。（梁碧玲 攝）

C哥與洪永城（Tony）一向老友鬼鬼，今次兩人在劇中有大量合作，到底火花會有多大？他說：「其實我同Tony今次係台前幕後嘅合作，呢套劇成個概念係Tony同Tommy諗出嚟嘅，佢哋拎去sell成功咗，我當然非常替佢哋高興喇，咁佢哋就問我可唔可以幫手將呢個概念變成一個完整嘅故事，所以我其實主要嘅工作主要係編劇。當然除咗我哋三位，仲有其他人參與創作，包括我哋嘅導演Tony Law（羅俊偉），亦都仲有兩位編劇，所以我主要負責係寫好個劇本。而家當然安心喇，因為已經拍緊，不過每日都改緊劇本。」

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