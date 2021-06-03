全智賢驚傳婚變老公疑有婚外情已分居　離婚隨時要賠巨額違約金

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 10:46

現年39歲的韓國女神全智賢現時正忙於拍攝新劇《智異山》，事業與家庭都兼顧到的她，昨晚卻突然傳出與老公崔俊赫婚姻現危機，甚至傳出兩人準備辦理離婚。全智賢與崔俊赫是小學同學，兩人於2012年結婚，婚後育有兩子，兩人結婚多年甜蜜恩愛，不時被影到拍拖約會享受二人世界。可是，一向愛玩爆料的資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩昨日竟以《全智賢離婚傳聞》為題拍片，爆料指早於去年12月便聽說全智賢與崔俊赫的婚姻出問題，當時崔俊赫指自己不想做全智賢的丈夫，繼而離家出走，至今2人正過着分居生活。

全智賢驚傳離婚。

金龍浩指全智賢並不想離婚，因為她手頭上有數十個廣告合約，如果離婚便有可能會被追討2至3倍的違約金，如每個廣告都向她索償30億韓圜（約2,100萬港元），她很可能要變賣2至3幢物業來償還違約金。金龍浩又指雙方中其中一方出軌，暗示崔俊赫有婚外情，這對全智賢來說是很大的傷害。他表示由於崔俊赫已經搬走，所以兩人的關係一直無法修好，全智賢亦因為婚姻的問題感到十分苦惱，更聽說她正考慮移民新加坡。全智賢方面暫時未有就婚變傳聞作出回應。消息一出即引起了網民的熱議，不過其真偽存疑。

資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩拍片爆料。(影片截圖)

全智賢曾被拍到與老公崔俊赫帶着兒子在餐廳食飯，一家三口好有愛！（網上圖片）