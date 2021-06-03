余文樂被揭夜場消遣被女圍　讀者爆：咬耳仔笑到見牙唔見眼！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-03 13:33

繼日前余文樂被傳媒發現在西九文化區一間餐廳內開Party，未戴口罩兼室內吸煙之後，《香港01》又再收到讀者爆料，指他在上星期五晚深夜時間於中、上環連蒲兩場，不只是脫口罩兼室內吸煙，更全程被女士包圍，行為親密。

余文樂有信心可以再次克服驚恐症(IG截圖)

有讀者向《香港01》記者透露，余文樂於上周五（28/5）晚深夜12點至3點到與幾名男友人中環夜場消遣，依讀者所見，余文樂在場內全程沒戴過口罩，樣貌清晰可見，據知余文樂在消遣的過程中亦有在室內吸煙，讀者透露謂：「現場完全冇人戴口罩，當時好多女圍住佢哋張檯，全部都好後生，大概20-25歲左右。（佢哋有咩互動？）有咬耳仔，亦都有hugging（擁抱），見到余文樂好開心啦，笑到見牙唔見眼！」

蒲完中環之後，讀者轉場至另一間位於上環的夜店，再次發現余文樂的蹤影。據讀者透露，余文樂轉場後又再次被多名女子包圍，坐底時搭住膊頭有傾有講有飲酒，間中更有跳舞互動，讀者稱：「作為一位兩孩之父，我覺得佢觸碰到條底線，雖然佢冇同啲女仔錫錫，不過行為都非常挑逗。」

點擊睇睇余文樂在夜場消遣的情況：

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其實幾日前，余文樂就在個人IG分享自己3年前因長期工作壓力而患上驚恐症，在坐飛機時呼吸困難，感覺與死亡很接近，事後更需要經歷一年的藥物治療。雖然之後成功克服了，但幾日前又再發作，令他十分不安，更寫道：「我怕我以為都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的！！」

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同場加映：余文樂自爆曾患驚恐症 3年前於飛機上發作：我感覺快要死！