陳欣妍狂騷長腿拍廣告　自爆獲無限量供應清啤：唔擔心身型走樣

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-03 12:45

陳欣妍（Shirley）主演的香港首部Bollywood 電影《我的印度男友》上映後即榮登周六及周日中文片票房冠軍，成績不俗。Shirley最近除了忙於宣傳電影外，更密密拍攝廣告，早前化身「藍精靈」，第二年為生力清啤拍攝新一系列廣告。

Shirley已經第二年成為代言人啦！

穿上藍色低胸裙的Shirley輕鬆完成硬照部分，就算之後拍攝影像部份，需要躺在梳化上騷長腿亦無難度，事關今次是第二次同廣告導演合作，彼此默契十足。Shirley 又自爆客戶無限量供應清啤、飲足一年也無懼增磅，因一直有做開運動，清啤亦低卡，所以絕對不擔心身型走樣。

+ 42 + 42 + 42

至於工作近況，Shirley透露先前拍攝了一套由孔令政執導的網大電影《見怪》，導演希望戲中飾演荒島上的無國界醫生的Shirley成熟穩重、古銅膚色，因此要求化妝師用深色粉底為白雪雪的Shirley化妝。不過由於電影需要長期在戶外取景拍攝，面對酷熱天氣Shirley火速曬黑，開工三日膚色已經達至導演要求，身上更出現背心印兩截色，電影煞青後Shirley笑言希望下次可以拍攝美白廣告急救膚色。