YouTuber肥蛙邀TVB女藝人揭公司內幕　雪藏封口懲罰制勁苛刻

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-05-30 07:00

過往不少TVB藝人都曾公開力斥公司制度苛刻，YouTuber肥蛙日前就邀請了一位現任TVB女藝人在其Channel中大爆雪藏封口懲罰制以及不為人知的辛酸等內幕，目前已吸引22萬點撃。

受訪的女藝人指自己18歲經藝員訓練班入行，以低薪5000港元與TVB簽了三年合約。對於藝人飯局，她就坦言價格很誇張可以叫價100至200萬，至於小飯局可能是幾十萬吃一餐飯，她更大爆有負責飯局的人有一張清單，當中會列明不同女明星的價位。另外，她就指不少藝人都會落力討好上司，除了不時會送上千元果籃到監製以及高層房間，更會主動獻身。

影片更吸引不少網民留言！（YouTube截圖）

肥蛙問到公司雪藏藝人的原因時，她就稱：「刑事上的行為或者亂搞男女關係，依家觸碰到任何政府關係都要雪一雪。如果雪藏嗰一年冇工作，雪藏完畀返你做嘢，你就要償還返嗰一年應有嘅工作，譬如你要償還返30個Show，係冇錢嘅。因為係佢哋嘅角度會覺得係因為你做錯事，呢個係你嘅懲罰。難聽啲講句，佢話啱就啱，錯就錯！」

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爆料人更稱自己試過三日三夜不卸妝拍攝，亦不敢推Job，例如小三等角色：「通常冇演員夠膽推Job，推咗一啲副導演搵嘅角色，如果個副導演唔好人，佢會Call上藝員部會鬧嘅，會照肺，所以都冇人夠膽推Job，咩都要做。」她更大呻TVB有認真製作，但題材的確未夠創新以及很多Bug。

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對此不少網民都留言覺得女藝人好可憐，紛紛留言：「希望快D有第二個電視台挖你走。」、「藝人好辛苦啊！值得佩服。」和「我識有朋友做CCTVB，真喺好恐怖，身不由己。」等等。

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