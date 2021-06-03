全智賢否認與老公婚變　出道22年緋聞一隻手數得完

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-03 13:30

今天（3日）全智賢與老公崔俊赫傳出婚變，被爆二人去年12月已鬧離婚，全智賢因不想償還廣告違約金而不願意離婚。可是雙方之後已隨即否認，並表示會採取法律手法對應。

全智賢與老公崔俊赫今天傳出婚變。（網上圖片）

全智賢出道22年來，曾與不少韓劇男神合作，亦是大批粉絲的夢中情人，但她的緋聞竟然少到一隻手數得完。全智賢曾於2010年與Rain傳出緋聞，當時更被韓國傳媒拍到Rain夜深到訪全智賢家的照片，指二人2009年10月起撻着。由於全智賢和Raim都是當紅的韓流明星，因此消息相當轟動，兩人戴情侶飾物的照片亦被翻出。雖然事後二人已即時否認，但不少粉絲仍堅信當年的戀愛說。

全智賢和Rain曾於2010年被爆戀情，但當時否認回應。（sportsseoul.com）

不過講到全智賢最轟動的緋聞，必定是與舊公司SidusHQ娛樂鄭勳卓社長的一段。有指鄭勳卓是提攜全智賢成名的功臣，兩人曾於2004年傳出婚訊並造成轟動，公司股價更下跌10億韓元（約697萬港元）。其後公司強烈否認，並與爆料傳媒打官司。不過本應告一段落的緋聞，又因全智賢與鄭勳卓於2006年秘密訪港而再一次浮上水面。

全智賢與前老闆鄭勳卓亦傳過婚訊。（網上圖片）

2009年，警方查出全智賢手機被非法複製，從而發現鄭勳卓花640萬韓元（約4.5萬港元）聘請私家偵探，對全智賢手機作出非法監控。雖然最終因證據不足而無法定罪，但案件就被網民稱為「前男友的報復」。全智賢2011年離開公司後，2012年就宣布與崔俊赫結婚，與前老闆結過婚的傳聞不了了之。

2009年鄭勳卓因非法監控全智賢手機而曾被警方調查。（newsis）

全智賢婚後與金秀賢合作《來自星星的你》時也曾傳出緋聞。（osen）

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