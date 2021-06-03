富貴張韋怡擲逾200萬搵馬明谷自家護膚品牌：從來冇做過少奶奶

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-03 19:25

TVB「御用宮女」張韋怡（Gogo）張韋怡（Gogo）2014年嫁給經營8位數字鐘錶生意嘅丈夫Gallardo Poon，家族擁有300幅地皮，家住九龍塘有私人電梯的8,000呎獨立屋，家中聘請五位菲傭、兩位司機以及一名私人看護，據傳身家過億。她大可過着闊太的生活，不過Gogo未有停工享福，繼續積極賺錢，「我從來都冇做過少奶奶，只是傳媒一直咁報道，我的一切都是一步一步跌撞中成長努力得來的，距離成功還有一大段距離。」

人人都以為張韋怡嫁入豪門，但她本人否認做少奶奶，反而為兒子及家人努力賺錢。（IG圖片／gogocheungcwy）

邀馬國明等藝人回內地隔離21日參與商演 代理品牌豪擲數千萬宣傳

疫情期間，Gogo投資數百萬代理法國護膚品牌，她更拉大隊，邀請馬國明、陳曉東、李彩樺、沈震軒回內地隔離21日，參加品牌新品發佈會。據知是次大型商演使費數千萬，而她作為香港總代理，也投放逾二百萬作宣傳。在娛樂圈中打滾多年的她，人緣甚佳，超過50多位圈中好友幫忙宣傳產品，包括陳凱琳、伍詠薇、李彩樺、周家蔚、張文慈及康華等。

作兒子的榜樣 「自己努力得來才是自己的」

Gogo接受《香港01》表示自己這樣努力，是想做兒子的榜樣，人人都以為她嫁入豪門，但Gogo表示她一家都性格倔強，不佔夫家便宜，「我出嫁時，我媽咪$1 禮金都冇向夫家要及收過。」作為母親，她希望能做到身教傳承，「我在兒子眼中是他的偶像，我要身體力行告訴他，只有自己努力得來的才是屬於自己的，才能永久。」

因為要回內地工幹，加上疫情要隔離21日，張韋怡首次母子分開這麼長時間，更錯過仔仔的小學派位放榜。（受訪者提供）

努力賺錢侍養年邁雙親 給家人及自己保障

作為女兒，侍養雙親，獨力肩負父母的生活費和醫藥費，「我是獨生女，父母都已經退休，而且我爸爸經歷癌症，又是心臟病糖尿病的長期病患者，兩老的生活費及醫藥費用一直都是我獨力承擔，單是我給兩老的生活費，亦遠超老公俾我份家用。」所以Gogo放棄在娛樂圈追夢，選擇繼續進修，裝備自己努力賺錢，「拓展業務是為了自己及孩子和家人的保障，已經唔容許自己任性咁去追夢。」

Gogo 這樣努力，是希望能身教兒子，經過自己努力得到的才是屬於自己的（FB圖片／張韋怡gogocheung）

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