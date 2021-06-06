美劇大數據｜《Lucifer》登全球榜首　上帝傳位撒旦掀正邪鬥爭？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-06 22:00

要數近期的熱門劇集，幾乎都是外語製作。有西班牙燒腦懸疑劇《第二聲鈴響》（The Innocent）、泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）及催淚溫情小品韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》。不過有堪稱美劇界奇跡的《魔鬼神探》（Lucifer）回歸後，立即登上全球排行榜的冠軍。

《魔鬼神探》第五季下半部回歸後，立即登上全球排行榜的冠軍。（Netflix）

《魔鬼神探》第五季下半部於日前上架，短短一周已經登上79個國家的排行榜冠軍。劇集改編自Neil Gaiman的DC漫畫《The Sandman》中的人物外傳，劇情主要講述地獄之王撒旦Lucifer（Tom Ellis飾）因為受夠上帝差遣，並厭倦在地獄的生活，決定放大假休息一下，去到美國洛杉磯開夜店。在機緣巧合下，遇上女警探Chloe（Lauren German飾）而成為了洛杉磯警察局的顧問。因為擁有令人說出心底話的力量，Lucifer率領Chloe屢破奇案，兩人更發展出一段離離合合的感情。同一時間，為了讓Lucifer回到地獄，Lucifer面對各種考驗，究竟是上帝的考驗，還是要面對自己的心魔？

能夠播到第五季仍然能成為Netflix最多人收看的歐美劇集，《魔鬼神探》集合了劇迷最愛的懸疑、警匪、靈異鬼怪元素，最特別就是以聖經中的人物擔任劇中主角來增添新鮮感。Tom Ellis所飾演的Lucifer性感幽默得來又不做作，輕易能夠俘虜一眾劇迷的心。而最新一季劇情講到上帝下凡調停Lucifer跟孖生細佬Michael的糾紛的情節，加入了大量搞笑場面，絕對令劇集生色不少。

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除了《魔鬼神探》，墨西哥劇《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）仍然上榜，而最近推出了25週年紀念特輯的經典處境喜劇《老友記》（Friends）都重返頭10名位置。另外，剛剛推出第二季的挪威劇《21世紀諸神黃昏》（Ragnarok）亦衝上了第二位。

挪威劇《Ragnarok》結合北歐神話有睇頭 主角雷神托世對抗巨人

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