林雅詩直播與馬天樂鬧交遭對方狂用粗口辱罵：畀幾廿頂綠帽我戴！

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-06 16:02

林雅詩 (Grace) 去年爆出男友馬天樂背住她與女助手一起，更與女助手育有一子，結果Grace自認是蠢女人並與馬天樂分手，不過就透露因工作關係雙方仍有聯絡。前晚，Grace突然在社交平台進行直播，期間突然情緒失控狂喊，而鏡頭外就傳來馬天樂的聲音，兩人隨即展開了激烈的爭吵，馬天樂更瘋狂用粗口鬧Grace，指當日Grace追求他，但她又與幾廿個男人勾三搭四：「畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉！依家日日同我一齊住，但又話有人追，仲要話畀我聽佢同你冇嘢，代表啲咩？欺騙我感情。」揭露了兩人目前是同居關係。

Grace前晚突然開直播與馬天樂鬧交。(網上圖片)

馬天樂又對Grace說：「我冇諗過放棄你，係你放棄我。」而Grace就激動地表示：「你話我對你唔住，我還畀你囉！我還條命畀你得未呀？」馬天樂突然失控狂鬧：「唔使還畀我，你對我點我好清楚......係你對我唔住，唔係我馬天樂呀！我忍咗你好耐！一頂一頂綠帽畀我戴。」馬天樂更以「臭X」來罵Grace：「你呢啲臭X任人X，仲想點呀？你保障下自己啦！係你對我唔住呀，唔係我馬天樂呀，我忍你好耐喇！」兩人一度對峙，Grace繼續狂喊，男方則嚷着離開。

Grace與經理人兼男友馬天樂。(資料圖片)