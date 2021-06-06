大S公主癌虎妻唔易湊　老公汪小菲10年來百般遷就獲封中國好丈夫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-06 18:00

現年44歲的台灣藝人大S（徐熙媛）與39歲的汪小菲結婚10年一直十分恩愛，豈料大S昨日竟向台灣傳媒坦承正在辦理離婚手續，汪小菲卻回應大陸傳媒表示：「我不知情。」不禁令外界揣測今次離婚是大S單方面提出，汪小菲很可能是「被離婚」。有指大S與汪小菲由拍拖至結婚，大S都處於上風，且更被形容是一名患有「公主癌」的「虎妻」，然而汪小菲多年都對老婆百般遷就，百忍成金，故被網民封為「中國好丈夫」。

大S已刪相，兩人此情不再？(大S微博)

大S的公主癌事跡，包括要求老公去廁所前要講聲，兩人於2018年參演內地節目《幸福三重奏》時，有一幕是汪小菲去廁所，但大S竟埋怨他說：「為甚麼一聲不響丟下我？我怕怕！」汪小菲踩單車載着大S，由於斜路加上路面不平，車速加快，大S即嚇到喊並大叫話要停車，又扭老公耳仔、出拳打老公心口等。大S在節目中不單多次問汪小菲：「你是不是覺得我不賢慧？」、「你有沒有後悔娶我？」大S又不喜歡親朋高調替她慶祝生日，因為她不想記起自己的年齡。早年汪小菲曾高調的為大S舉行生日會，大S曾說當時也知道大家怕她生氣，所以無奈接受老公的安排。直至去年，汪小菲公開向大S送生日祝福，他說：「整整10年了！雖然你不喜歡，因為10年了，我一定要說：生日快樂！」

汪小菲食晒大S親手炮製的壽司。(微博圖片)

大S曾親手造了大量壽司，並要老公全部吃完，即使汪小菲說：「吃不動了，老婆！」大S即時大表不滿說：「看你根本就不想吃。」汪小菲聞言即把壽司拚命吞下去。大S又要求老公剝蝦給她吃，又說母親教她：「吃蝦，一定要男人幫你剝！」更揚言：「老公1剝就不吃。」她的「剝蝦論」震驚了不少網民，但汪小菲卻發文護妻反擊網民，絕對是個寵妻狂魔。他曾表示：「人生最幸福的事，就是跟我老婆結婚。」

汪小菲同大S十年前在三亞舉行婚禮。（汪小菲微博圖片）

大S與老公汪小菲一同參加2018年真人騷《幸福三重奏》時畫面勁溫馨：

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