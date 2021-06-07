馬國明北上商演唱《友情歲月》　隔離一個月勁賺人仔：揾餐飯食下

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-07 20:28

馬國明之前回內地拍攝《白色強人2》。（IG@kennethmkm）

馬國明入行以來默默拍劇，甚少涉獵其他發展，獨唱歌只有《律政新人王II》主題曲《選擇我》。早前拍完《白色強人2》返港為女友湯洛雯慶祝生日後，馬國明又再次北上，忍受隔離之苦後出席商演，馬國明接受《香港01》訪問時回應酬勞是否很很可觀，他笑言：「揾餐飯食下咋……」

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早前張韋怡Gogo接受《香港01》訪問時，透露其代理法國護膚品牌使費數千萬，邀請馬國明、陳曉東、李彩樺、沈震軒回內地隔離21日，參加品牌新品發佈會。網上有馬國明於橫店演唱《友情歲月》片段流出，唱功明顯比以前進步得多，而且大受觀眾歡迎紛紛集郵拍照。

馬國明於橫店演唱《友情歲月》，相當投入。（影片截圖）

前後要隔離超過一個月，問到馬國明酬勞是否很可觀：「揾餐飯食下咋，周圍走下啦，之前喺深圳隔離完，跟住去咗廈門，依家就喺橫店，好過無嘢做。依家（唱功）都唔係好好，不過嗰陣唱得仲差哈哈。（酬勞有無八位數呀？）我都想呀八位數哈哈，當然無啦，如果有八位數我唔返香港添呀，搵啖飯食下啫。」不惜隔離北上賺錢，是否為儲老婆本努力？馬明笑言：「要養呀爸呀媽哈哈。」

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