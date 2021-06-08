洪卓立內地抽搐暈倒從高處墮下　昏迷超過10分鐘更口吐白泡

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-08 13:44

曾多次誤傳「死訊」的洪卓立（Ken），忽然於網上流出一張面無血色躺在病床的照片，令人相當擔心。據知Ken近日到順德拍劇，日前突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過10分鐘更口吐白泡，情況令人擔心。

近年洪卓立曾多次傳出「死訊」。（IG：@hungcl）

洪卓立經理人公司英皇回應：「多謝大家關心洪卓立的情況，現在他已回香港，在家裏休息中，亦都再去醫院全面檢查一次，檢查的報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一度昏迷而且缺氧，但是我們以最迅速嘅時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒。今次的情況是有點特別的，因為他是突然抽筋暈倒而跌下的，但是他沒有病史，但是已經進行腦部掃描，一切正常的大家可以放心。其他工作等他復工後才開始，現在手頭上還有電影及電視劇，他們都很支持的把拍攝當期往後推遲了，而且劇組對於亞Ken的工作表現非常滿意，還加了戲份呢。」

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已回家休息的KEN，錄音回應指自己已無大礙：「個人已經無咩事，係左手可能因為倒轉落地，未係好靈活同未係好舉得起。開心嘅係發現到身邊好多愛，朋友未必成日見都問使唔使送湯水介紹醫生。因為第一次做奸角，想做個FIT啲嘅大魔頭，前排係食得比較少嘢，加上天氣熱戲服又較厚，可能加上燈光就中暑。返到香港已經食返好多嘢，慢慢再做返多啲運動，會盡快好返變返靚靚仔仔返嚟。」

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