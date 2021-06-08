范冰冰罕有亮相時尚活動艷壓群方　封殺3年無阻地位仍壓軸出場

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-08 14:15

范冰冰自從2018年遭遇偷稅漏稅與陰陽合同風波後，復出之路相當艱難，儘管頻繁亮相國內外雜誌封面，但依然未能參演任何影視作品，同時幾乎絕跡各大時尚活動等，事業黯然失色。

范冰冰時常在微博分享自拍。（微博@范冰冰）

日前，英國時尚雜誌《Wonderland》中文版於上星期六（5日）舉辦「Wonderland仙境之夜」，邀請的明星包括范冰冰、張靜初、黃曉明、李治廷、吳謹言、董潔、許魏洲等，當中冰冰罕有亮相公開活動之餘，更壓軸紅地氈！她身穿Oscar de la Renta 2021早秋系列翡翠色塔夫綢長袍，佩戴黑色頭箍，烈焰紅唇與誇張的金色耳環相得益彰，高貴優雅又復古，不愧是曾經的紅地氈女王。

冰冰罕有亮相時尚活動，更壓軸出場，地位似乎不減當年。（微博@Wonderland中文版）

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雖然已被封殺3年之久，但冰冰能夠壓軸出場，似乎不多不少也說明了她在圈中的位置。不過，也有網友表示，當晚出席的活動規模不大，大牌明星也不多，因此冰冰才能擔任壓軸。無論如何，看得出冰冰非常享受參與當晚的活動，更在微博曬出近20張相，開心之情溢於言表。

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