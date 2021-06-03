全女星着黑白西裝出席時尚活動　倪妮艷壓全場楊冪髮型失手

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-03 15:45

昨日（2日），時尚雜誌《Marie Claire》中國版《嘉人Marie Claire》舉辦「嘉人女性影響力之夜」，有別於以往，今次是全女嘉賓陣容，包括演員、歌手、模特兒、主持人等。除此之外，紅地氈的dress code也一反常態，要求嘉賓們統一黑/白西裝造型亮相，表現力不輸華冠麗服。

超模組氣場驚人！（微博@嘉人）

當晚出席的女星包括楊冪、唐嫣、李冰冰、惠英紅、孫儷、倪妮、文淇等不同年代的高人氣明星以及實力演員，越是簡單的顏色，越是考究搭配同時尚力，經典的黑白永遠立於時尚圈不敗之地，因此女星的演繹力更能夠一見高下。

70後大花李冰冰同一班80後演員。（微博@嘉人）

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另外，活動還特別進行了不同主題的群像拍攝，包括70、80、85花旦群像、影后群像、超模群像等。

值得一提的是，由於當晚主持人李斯羽身高182cm，幾乎比每位女嘉賓都高出半個甚至一個頭，因此臨時換上曾美慧孜主持，可能因為臨場受命，又缺乏主持經驗，曾美慧孜難免有些緊張，結果又有網友指她主持尷尬，不過大部分網友都表示理解，認為曾美慧孜臨場發揮已經不錯，且她是金像影后，演技好過在場很多演員，被她訪問反而是抬高了大家的地位。