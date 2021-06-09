逆天奇案．劇透｜張頴康劉佩玥無罪釋放　馮盈盈發現證據扭轉形勢

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-09 01:00

TVB劇集《逆天奇案》第28集劇透。

《逆天奇案》上集講到森Sir（陳展鵬飾）為調查殺虎案飛到泰國，與Ana（馮盈盈飾）再次見面，並知道了尤麗（劉佩玥飾）的過去。O記重新調查殺虎案，拘捕Marco（張頴康飾）及尤麗，但二人很快便獲大律師杜狀（王賢誌飾）保釋離開。杜狀邀請Hazel（蔣祖曼飾）合作為Marco辯護，Hazel因專業原則及與杜狀過往恩情，難以拒絕。殺虎案審訊開始，Ana同森Sir的證供可信性被動搖，形勢不妙。正當Marco同尤麗佔上風之際，雪姨（米雪飾）出庭作供，指向Marco就是殺虎案的黑客，令審訊形勢逆轉！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到Marco同尤麗靠着杜狀同Hazel的出色辯護，二人無罪釋放。Hazel雖然贏了官司，但就另有感悟，不禁反思。森Sir回到殺虎案地點，暗自失落，Wing（林夏薇飾）體貼陪伴。Ana心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終於發現有力證據！而Marco得知Ana找到新證據後，隨即逃亡，森Sir同Nic Sir（黃智賢飾）趕往追捕，尤麗同Marco要再次面對審訊。

Ana找到新證據！（YouTube影片截圖）

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