逆天奇案｜陳偉洪與TVB已完約　直認冇經理人輸蝕：親生仔着數啲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-27 20:08

TVB劇集《逆天奇案》除了一眾主演陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈等備受關注之外，森Sir（陳展鵬飾）同Nic Sir（黃智賢飾）的一班下屬亦有不少戲份，當中飾演Rocky的陳偉洪，在劇中經常着背心示人，超大隻身形相當吸睛，原來當時他剛剛參加完健美比賽，所以身形特別Fit！陳偉洪在接受《香港01》訪問時透露他是在2019年完賽後開始拍攝：「呢個係我人生最大隻最巔峰嘅時候，比起香港先生嗰陣更加大隻，啲衫呀全部都唔啱着，咁啱個角色全部都着背心，除咗兩場法庭戲之外。」

陳偉洪在劇中經常着背心示人。（IG@imcalchan）

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陳偉洪災2019年花了三個月時間操肌，參加健美比賽。（IG@imcalchan）

在2009年參選香港先生奪得少年組冠軍後入行的陳偉洪，入行已經12年，雖然Keep住有劇拍，但原來他一直以來都未有機會簽經理人合約：「啱啱選完港男出嚟公司都冇叫我做『親生仔』，其實自己都驚嘅，始終嗰陣得18、19歲，冇個經理人凑住會驚闖禍呀，唔識Social，唔識主動見監製、高層，所以係輸蝕嘅，自己又比較內向啲。之後入到訓練班，再出嚟拍劇，嗰陣都還好，有Casting，公司都有畀好多機會我，但五六年之後發覺『親生仔』真係着數啲喎，因為有時同高層見面都會安排佢哋去，咁自己當然有少少唔開心啦，唯有努力啲做好自己等公司簽啦，但係一路都冇啦。直至近年更加發覺『親生仔』機會係多啲嘅，因為我轉咗一騷合約，變相機會真係少咗嘅。」

陳偉洪一直以來都未有機會簽經理人合約，他亦坦言相比起「親生仔」，自己的確比較輸蝕。（IG@imcalchan）

陳偉洪透露自己的合約至5月正式完結，但暫時未有新計劃：「其實呢一刻就完咗，仲等緊公司安排啦，不過無論結果係點都好，我都會繼續做演員，始終自己都熱愛呢個職業。」除了做演員之外，陳偉洪亦有兼職做健身教練：「唔使拍嘢嘅日子，我就會教學生健身，幫補一下自己嘅收入，另外而家出面有Casting嘅機會我都會嘗試嘅。」

陳偉洪兼職做健身教練。（IG@imcalchan）

觀眾對陳偉洪的印象似乎一直停留在2011年《點解阿Sir係阿Sir》中的蔣進一角，而他亦直言希望有突破：「當然期待會有另一個蓋過蔣進嘅角色，希望有呢個機會，我覺得係經歷嚟嘅，因為演員始終需要磨練一下。前兩年台慶我贏咗二獎，咁我就即刻去報咗戲劇班、唱歌班，希望改進一下聲線。轉咗One騷之後機會少咗，自己好渴望有機會，所以準備好自己，希望機會嚟嘅時候自己捉得住。」