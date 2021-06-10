香港小姐2021｜高質參賽者IG起底　性感Chloe對決「翻版馮盈盈」

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-10 13:09

《2021香港小姐》進行首輪面試，一班參賽者第一次面對傳媒。立即帶大家一起看看一班準佳麗的IG靚相！

香港小姐2021｜一文睇晒首輪報名佳麗 曾志偉加持多位極高質

持續更新︰

第一位王嫿嫿（Anna），現年25歲，在香港浸大讀Ｍaster，來自加拿大溫哥華。

其中一參賽者自稱Chloe Leung，更向記者表示IG一搵就搵到佢，結果搜尋之下，「一搵就搵到的」是梁家輝的女兒—梁穎晨（Chloe），不過其實參賽者Chloe另有其人，是梁允瑜，現年23歲，讀城大。

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張嘉慧（Amy），22歲，住天水圍，在柴灣讀時裝設計，是媽媽幫她報名參加的，她對着傳媒好健談。

Caby，23歲，教學助理。

Trixie，24歲，現場記者表示似馮盈盈加湯洛雯混合體。

Cherry Chu 朱婉彤，25歲，在建築設計公司工作。

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Yvette Chan有「理大吳千語」之稱，26歲，自由媒體人，有開IG shop，IG有超過3萬人follow，多位明星如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow。

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