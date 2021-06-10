洪永城與女友梁諾妍同時宣布訂婚：今日一齊攜手踏上我倆的新旅程

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-10 13:02

洪永城（Tony）與梁諾妍(Inez)有情人終成眷屬，今日（10/6）兩人正式公告「我哋要結婚啦！」的大喜訊，這對準新人由求婚到影結婚相，也是充滿著無限溫馨及成籮笑料，Inez回想在洗手間求婚過程笑到喊，結婚照則配合他們的性格，簡約之中不失搞笑本色，從今兩人願餘生一起笑住過！

早前，Tony和Inez秘密地影了一輯極有創意又搞笑的結婚照，由於他們均是熱愛運動之人，所以結婚照也甚具動感，衣著以簡約便服為主，其中一款是他們以背心T恤、 短褲加波鞋在運動場上飛躍而起，最搞笑是洪永城以白T恤配煲呔，而另一款則是在湖邊的溫馨鬼馬相，一身背包行山LOOK，兩人雙手緊握在一起，寓意他們手拖手，今後一起笑住過！今日他們分別在IG上宣布喜訊，並分享結婚感受。

點擊放大睇吓洪永城同Inez全Post：

（IG截圖）

（IG截圖）

準新娘子Inez透露Tony的求婚過程，既搞笑又感人，她笑說：「佢嘅求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個厠所度求婚，我覺得好好笑，不過好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗厠所一陣出嚟，跟住到我人有三急入厠所，佢又跟住我入厠所，當我打開厠所門，原來佢喺厠所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定會去洗手間，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完厠所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」當時他們開心到笑不停！

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睇埋準洪太靚相：