香港小姐2021．多圖｜KOL都參賽　激似「天王嫂」方媛勁有冠軍相

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-10 18:41

《2021香港小姐》進行首輪面試，參賽者們第一次面對傳媒，一些極高質的大熱門已成為傳媒的焦點，當中在「花女」之稱的Yvette Chan陳詩琪因為外表而吸引到網民的關注。

Yvette令人眼前一亮！（資料圖片）

Yvette驟眼看有點似「天王嫂」方媛，她在跟傳媒對答時，透露自己現年26歲，是自由媒體人，有開IG shop，也有做model工作，當傳媒表示覺得她很「熟面口」時，她就表現得有點尷尬。首輪面試當日，她穿着一條Deep V花花裙，有仙氣之餘也不失性感，完全突顯出她的穿衣品味。記者起底後發現Yvette是KOL一名，IG有約3.2萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。原來她曾在香港理工大學就讀時裝設計，讀書時有「理大吳千語」之稱，在讀大學時已經靚到「出晒名」。查看她的IG，也不乏性感照片，大騷小蠻腰和勻稱的身材。

「天王嫂」方媛。（IG@mokafy）

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