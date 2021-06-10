寶寶大過天｜岑麗香產後唔刻意keep都靚爆　分享靚媽13字生活秘訣

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-10 19:15

無綫新劇《寶寶大過天》將於下星期一（6月14日）首播，劇集由馬國明及岑麗香領銜主演，講述做人爸爸媽媽，在生活上的矛盾與難關，啱晒一眾新生爸媽。此劇也是岑麗香繼2018年《果欄中的江湖大嫂》後，闊別了電視機熒幕三年的作品。

岑麗香真係好Fit。（葉志明攝）

岑麗香（香香）接受《香港01》訪問時，表示自己劇中角色是一個新手媽媽，不過性格就有點兒神經質：「現實中我冇佢咁癲，哈哈哈，緊張都會，尤其是係第一個小朋友。拍嗰時我有一個小朋友，所以拍嗰時都未完全了解點解阿媽嘅反應會係咁。」她表示，當時小朋友年齡只有大約一歲，所以還未深刻體驗過。她續說：「但係而家我明白啦。」

岑麗香（香香）話而家屋企得一條牛仔褲啱着。（葉志明攝）

香香再拍劇，是否代表全面復工？她回答：「我都冇停過，只係break一break，始終有小朋友都會有一段時間唔係好做得嘢，如果有工作我都會繼續做，因為我都鍾意工作。」問道之後的工作計劃，她就坦言要等公司安排。

岑麗香（香香）話產後心態開心同健康最緊要，（葉志明攝）

香香產後修身回覆體態，一點都沒有「走樣」，相信都令不少媽媽妒忌，但她卻說自己身材與往日相差了不少：「其實我啲牛仔褲得一條啱着，真係㗎，我都好想啱返以前啲衫，咁就唔使由頭買過。我覺得最緊要健康，慢慢嚟。」

好溫馨。（IG@heungheungeliza）

可不可以透露腰圍？她笑說：「唔可以，哈哈哈。總之我就係一件褲啱。」問到修身的要訣，香香就表示並不是重點，而是活得健康就可以了。她說：「身體過咗一年經歷咗咁多，而家second-half，所以一定唔可以畀太多壓力，我有咗之後係冇上咗磅，直至前日先磅一次，因為我唔想關注喺數目。最緊要係開心，慢慢嚟，放過自己。」另一半有沒有怨言？她笑說：「佢唔會夠膽掛，哈哈。」

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