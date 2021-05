岑麗香(香香)第二胎的預產期在即,近日密密在Instagram公開多張孕照,相中的香香紮着高馬尾站在顏色鮮艷的背景前打卡散發出濃濃的少女味,仍面尖尖兼手腳纖瘦完全不像臨盆在即的孕婦:「A smile is the prettiest thing you can wear, and laughter is a good therapy, Try-try la.(微笑是你最漂亮的東西,笑亦是一種很好的療法,試吓啦!)」,以樂觀心情迎接新生命的來臨。