逆天奇案｜張頴康劉佩玥超受歡迎　網民列三大疑點望反派獲勝

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-10 20:45

在TVB劇集《逆天奇案》中飾演夫妻的張頴康同劉佩玥，直至中段才正式登場，但就成功吸引不少觀眾關注。劇中Marco（張頴康飾）同尤麗（劉佩玥飾）十分相愛，Marco更為了幫老婆報仇，不惜花巨款請了一班僱傭兵殺飛虎隊，雖然兩人被警方拘捕，但全靠Hazel（蔣祖曼飾）的出色辯護，二人無罪釋放。不過在昨晚（9日）播出的一集中，尤麗在逃亡途中撞車不治身亡，令不少劇迷大感惋惜，紛紛表示反而希望這對「殺虎夫妻」反敗為勝，觀眾緣甚佳的他們更被捧做最受歡迎反派CP！

尤麗（劉佩玥飾）在逃亡途中撞車不治身亡，不少劇迷都大感惋惜！（YouTube影片截圖）

重溫「殺虎夫妻」恩愛片段：

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雖然Marco同尤麗是殺虎案的主謀，但兩人不但外形登對，他們的愛情故事更十分感人，加上有勇有謀，自出場以來都深受觀眾喜愛，而張頴康同劉佩玥的表現亦備受好評，作為反派登場的他們不但不討厭，風頭甚至完全蓋過同劇演員！不過因為Ana（馮盈盈飾）在一條情慾短片中發現由僱傭兵所拍攝的殺虎片段，令Marco同尤麗再次被警方追捕，但就有不少網民為「殺虎夫妻」抱不平，直指警方證據不足，更列出三大疑點，誓要幫兩人脫罪！

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