逆天奇案｜前新聞主播蔡誌恩演檢控官入型入格　字正腔圓獲激讚

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-09 21:15

TVB劇集《逆天奇案》劇情愈來愈緊張，森Sir（陳展鵬飾）同Ana（馮盈盈飾）在泰國找到證據，終於令殺虎夫妻Marco（張頴康飾）同尤麗（劉佩玥飾）被捕，控辯雙方在法庭上展開角力，不少觀眾都大讚這場法庭戲非常精彩，除了辯方律師Hazel（蔣祖曼飾）有理有據之外，當中檢控官何大狀的表現亦大獲好評，網民紛紛留言大讚何大狀咬字清晰，聲線感染力強！

蔡誌恩（Vincent）在劇中飾演檢控官何大狀。（YouTube影片截圖）

重溫精彩法庭戲：

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其實飾演何大狀的蔡誌恩（Vincent）是前新聞主播，畢業於香港城市大學會計系的他曾擔任審計師、空中服務員、模特兒等，之後在好友曾美華介紹下，任職有線新聞主播。Vincent在2006年轉職無綫新聞台擔任主播，但僅僅一年就離開，他亦曾為部分內地新聞作幕後報導。官仔骨骨的Vincent，不但被封為新一代新聞王子，更因為樣貌及氣質都文質彬彬而有「翻版陳百強」之稱，他過往曾接拍不少廣告，憑着專業形象大受歡迎，人氣不輸藝人。不過外形甚有書卷味的Vincent原來好大隻，他不時在社交平台分享自己的健身成果，結實胸肌及腹肌都令人驚歎，完全看不出他已經42歲！

Vincent原來好大隻！（IG@vincecychoi）

點擊下圖睇Vincent過往片段：

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雖然今次是Vincent首次參演TVB劇集，但他在劇中表現淡定，飾演檢控官的他入型入格，在法庭上一場短短幾分鐘的案件陳述戲都盡顯台詞功力，不但完全沒有懶音，而且講對白抑揚頓挫，字正腔圓，成功引起網民關注，大讚他表現專業！而Vincent亦有在社交平台發文多謝大家的支持：「第一次參與拍攝TVB劇集、第一次幾晚通宵收3100、第一次一場內有幾頁對白、第一次跟那麼多好戲之人對戲，好刺激！昨晚播出時，即時收到很多短訊和截圖。很多親朋好友都有收看《逆天奇案》，多謝大家支持和留言給我鼓勵，餘下三集，請大家繼續支持！」

Vincent還參演了劇集《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》）。（IG@vincecychoi）