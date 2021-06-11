姜鎬童12歲兒子「時厚」首曝光　口罩蓋不住大臉似足爸爸

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-11 14:30

韓國國民主持之一的姜鎬童（姜虎東）形象親民，大受韓國及海外觀眾歡迎。他雖然不時在節目上提及現時12歲的兒子「姜時厚」，但就從來沒有公開過兒子的樣子。不過昨日（10日）時厚終於首先現身熒幕，與爸爸同樣壯碩的身形馬上成為熱話。

姜鎬童12歲兒子姜時厚首次現身熒幕。（MBN）

昨日時厚以高爾夫選手接受傳媒訪問，雖然他未有提及自己是姜鎬童兒子，但網民都表示「不看名字也知道爸爸是誰」，可見二人的餅印程度。今年就讀小學六年級的時厚與姜虎東一樣擁小眼睛外，對比同場其他小學生選手，其身形完全遺傳了爸爸的「天下壯士」的優越條件。

網友笑言時厚的大臉與姜鎬童一樣，無法被口罩蓋住。（tvN）

眼利的網民更發現時厚與爸爸一樣，戴上口罩後完全蓋不住大臉，笑言兩父子就連戴口罩都一模一樣。姜鎬童早在幾年前已透露過，時厚從小就有着過人的運動天份，應該會與爸爸一樣走運動員的路。沒想到幾年後，時厚就以高爾夫選手現身熒光幕，更將出戰幼苗高爾夫最高名勝負的比賽。

對比其他小學生，時厚身形相當健碩。（MBN）

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