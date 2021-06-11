逆天奇案︱林夏薇演技大爆發超精彩　攤牌後抱頭痛哭極虐心

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-11 16:00

由陳展鵬、林夏薇主演的無綫熱播劇集《逆天奇案》叫好叫座，今晚（11/6）即將迎來大結局，早前被指在劇中慘變馮盈盈「陪襯」的女一林夏薇，在昨晚尾二的一集終於有機會發揮，劇情講述她在查案時意外發現陳展鵬與馮盈盈的一夜情關係，令林夏薇傷心欲絕，宣布分手，而向來擅演喊戲的林夏薇該場虐心表現令觀眾大嘆心酸。

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在《逆天奇案》中角色一直未有發揮機會的林夏薇，來到劇集倒數階段才有發揮空間，昨晚劇情講述林夏薇得知馮盈盈與陳展鵬發生關係後，由抑壓着崩潰情緒含淚向陳展鵬「攤牌」，到返家雙眼通紅地向父母講分手因由，及後在父母懷中抱頭痛哭，演繹層次分明、我見猶憐，亦是林夏薇繼在《開心大綜藝》瞬間流淚後，再次爆發演技，贏得不少網民好評。

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事實上，畢業於北京中央戲劇學院的林夏薇，向來演技不俗，過往擔演的劇集《十二傳說》、《逆緣》、《公公出宮》等都獲得讚賞，雖然今次在《逆天奇案》中遲遲未有機會發揮，不過一場喊戲，已足見其實力，難怪被內地網民封為「國民女友」，而林夏薇的微博粉絲人數亦增逾100萬，並獲得「金V」認證，要獲「金V」認證，其實絕不容易，首要條件是閱讀人數有1000萬，假若閲讀人數不達標，隨時會被降級。