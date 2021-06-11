明星運動會︱視帝王浩信領軍出戰 過百位藝員出席誓師大會

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-11 19:21

為迎接《2020東京奧運會》，無綫破天荒動員全台逾200位藝員參與首度舉行之大型活動《明星運動會》，今日（11/6）於電視廣播城壹廠舉行隆重的誓師大會，由三位領隊助理總經理（戲劇製作）曾勵珍小姐、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐及集團首席創意官王祖藍先生分別帶領旗下優益C藍隊、怡寶綠隊及星光太陽能紅隊領軍出場，三隊並分別獲優益C代表Ms. Janet Kwong、怡寶高級行政主管陳麗梅小姐及星火能源管理有限公司行政總裁馬偉籇先生授予旗幟，並由藍隊隊長王浩信、綠隊隊長方力申及紅隊隊長譚俊彥代表接受；此外，藍、綠、紅三隊另一位隊長張振朗、何廣沛及黃子恆則代表宣誓，承諾隊員於各個比賽項目中發揮奧運比賽精神，全力以赴，爭取佳績。無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉先生亦蒞臨監誓。

為迎接《2020東京奧運會》，無綫破天荒動員全台逾200位藝員參與首度舉行之大型活動《明星運動會》。

《明星運動會》分設拳擊、射箭、籃球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、足球及田徑等多個項目，由200多位藝員分三隊作賽，互相比拼，爭取佳績，下周二（15日）率先進行拳擊項目比賽。

今午出席誓師大會包括﹕大會司儀鍾志光、陳庭欣、朱凱婷、崔建邦；直擊報道員戴祖儀、黃庭鋒；「優益C藍隊」成員王浩信、張振朗、劉穎鏇、朱智賢、羅孝勇、莊思明、楊卓娜、李君妍、周志康、于淼、葉泓聲、唐嘉麟、朱匯林、阮兒、楊家寶、鞏姿希、邵展鵬、胡㻗、陳永昌、關浩揚、黃子桐、黃俊豪、文竣瑋、朱樂洺、鄧以婷；「怡寶綠隊」成員何廣沛、林凱恩、王菲、古佩玲、潘梓鋒、鄧智堅、彭翔翎、古天祥、陳熙蕊、葉蒨文、阮嘉敏、曾琬莎、吳子冲、鄔嘉駿、黃耀煌、蔡菀庭、袁鎮業、麥詩晴、黃潤成、魏柏豪、王致狄、黃凱琪、林俊其、黎文傑、容羨媛、郭浩皇、李梓謙、李嘉晉、伍禮騫、余應彤、吳嘉儀、司徒暉；「星光太陽能紅隊」成員譚俊彥、海俊傑、黃子恆、譚永浩、郭柏妍、衛志豪、麥皓兒、羅雪妍、謝采芝、季蘋蘋、源菲然、莫家淦、梁雯蔚、陸煥恆、胡美貽、焦浩軒、丘梓謙、吳紫韻、林可悅、吳天兒、廖家爵、梁麗翹、周嘉全、李偉霆、陳國麟、李鉅峰、趙璧渝、姚宏遠、林慧君、劉嘉琪、陳嘉俊、陳諾忠、馮顯藝、李紹堅、蕭百成、鄭詠謙、黃建東及周亦鵬。

《明星運動會》共有四集，由7月4日起連續三個周日晚上8時30分播映，壓軸一集則定於7月20日（周二）晚上8時30分播映；而J2由6月28日起周一至五連續五晚播映《明星運動會前哨戰：Fight盡》，集中播映拳擊賽事項目。