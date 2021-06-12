大S失控「屠殺文」惹爭議　妹妹小S兩字回應難掩無奈

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-12 15:01

台灣藝人大S（徐熙媛）上周突然向傳媒自爆正與老公汪小菲辦離婚，震驚娛樂圈，但當事人未有再就事件開腔，事隔一周，她突然新IG限時動態發文：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」字眼激烈，情緒似乎有點失控，但她很快就將文字刪除，事後再補發一條：「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」

大S上周突然向傳媒表示將與汪小菲離婚，今日突然又爆出暴走言論（微博@大S）

對於大S突如其來的怒吼，經其人廖瑋琦解釋她希望全台人民有疫苗可打，而妹妹小S被問及姐姐的狀況，她則以兩字「不了」加冒冷汗的emoji，不願評論大S的行逕，恐怕是怕被捲入風波，又難掩無奈之情。

小S不願評論姐姐大S的言論（《我們是真正的朋友》劇照）

大S的言論引來不少爭議，當中台灣資深媒體人周玉蔻在Facebook上寫道：「這位大S女士，離婚確實很痛苦，但好說，屠殺妳婚姻的是那個經常被你公開貶低的『汪』啊！遷怒『蔡』幹麻？小心蔡依林抗議！」

資深媒體人周玉蔻網上評論大S「屠殺文」（FB截圖）

大S的網上言論，點擊圖片：

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