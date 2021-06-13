符曉薇千字文公審老公惹離婚疑雲　陳柏宇開LIVE澄清：窮係真嘅！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-13 15:15

陳柏宇與符曉薇（Leanne）在2017年結婚，二人婚後育有一女Abi，他們不時都在社交網站大曬幸福讓網友羨慕。不過在昨天（12日）Leanne開Live與網友互動，期間談到老公如何令她生氣。

不時都發布一家合照。（IG：leannefu_1027）

Live結束後Leanne在IG Story打了千字文交代來龍去脈，更標注「呢個就係live講嘅爸爸激嬲媽媽的說話」，激嬲Leanne的時候是與陳柏宇一起接受訪問，Leanne對老公向來是有讚冇彈，但相反柏宇的反應令Leanne感到自己在這個家庭毫無作用及沒有貢獻。

Leanne事後感到委屈，並打了一段千字文給老公：「我一直覺得好幸福嘅屋企。一直覺得好幸福嘅感覺。突然之間破壞咗。原來只有我覺得自己幸福。原來我唔可以令到人哋幸福。個種感覺覺得好似做幾多野（嘢）都冇用。如果唔係因為Abi我離家出走左（咗）。」

Leanne再提起當初什麼都不要便嫁給陳柏宇，「冇求婚，冇禮金，冇過大禮，仲將自己嘅金器俾晒你賣。因為我一路覺得你值得。值得我乜都唔要。淨係要你。我以為你都係咁。你會珍惜我。點知聽到原來我俾咁多壓力你。個（嗰）刻真係想離開。不過算啦。希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」這便是當初Leanne回覆陳柏宇。

兩公婆即刻再開LIVE。（IG：ckw720）

經過一晚，引來勁大迴響，Leanne直言沒有睇Live的朋友在大做文章，Leanne坦言因此收到了很多記者的來電，連經理人也嚇一跳，她說：「都係我衰 搞到咁大個烏龍出嚟」而Leanne再在IG發布一張照片，並打了一段幸福宣言：「一個會用心去哄你仲會用千字文認錯嘅男人 其實好難得 有時大家一齊耐左（咗）好多嘢都會懶左（咗） 哩個懶會令大家越嚟越生疏會有更多誤會出現 如果有個唔怕煩會用心去告訴對你嘅愛嘅人 哩個人值得你穿白色婚紗付托終身俾佢 我已經搵到」

Leanne今日再講搞出一個烏龍。（IG：leannefu_1027）

另外兩夫妻在今日下午2時於IG再開LIVE談及這件事，柏宇笑言事件越鬧越大，「好勁件事，令有廣告客戶因為驚我哋關係有破損，唔敢出我哋之前一啲拍嘅嘢，幾大件事。」二人續說夫妻有這些吵架是很正常，也是一件平常事情，只是被人「煲大」了，絕對沒有離婚的想法，柏宇強調有一點是真的：「窮係真嘅」。

點擊下圖觀看Jason同Leanne一家三口的溫馨相：