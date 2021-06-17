專訪 | 七仙羽斷言姜濤會紅過劉德華：佢攞到第一名都係命運

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-17 12:30

ViuTV今期紅人除了MIRROR、ERROR外，其中一位必定是憑《鬼同你上位》一句「師傅愛你」而躥紅的七仙羽師傅。七師傅靠無厘頭對答、濃濃的譚仔口音，加上「唐人街選美冠軍」、「克羅地亞我玩晒」的爆棚自信，成功擄獲觀眾歡心。 七師傅上位短短半年，廣告費由幾萬元暴升至近七位數，她形容錢多到「升得快過比特幣」。她坦言，自己和MIRROR、ERROR或因前世一齊修煉，今世注定會「撞埋一齊」霎時爆紅，她又斷言姜濤會紅過劉德華，「佢攞到第一名都係佢命運。命運係整定咗㗎啦！我大運係行幾十年好運，啲嘢會出現就會出現，我冇計㗎！」 攝影錄製：葉志明

七師傅的辦公室位於深水埗一座唐樓，她坦言十多年前設址於尖沙咀，因辦公室太豪華而嚇走不少客人。（葉志明攝）

曾設址尖沙咀同鍾鎮濤李香琴做鄰居

七師傅的辦公室位於深水埗基隆街一座唐樓三樓，街上充斥菜檔肉販的叫賣聲，人潮如鯽，而其辦公室門外佈滿符咒，樓下是洋溢神秘氣息的一樓一。為何選址於龍蛇混雜的深水埗？七師傅解釋，十多年前她設址於租金高昂的尖沙咀大廈，鄰居是藝人鍾鎮濤、李香琴，卻因裝潢太高級而嚇跑客人。

「2007年租嘅Office喺尖沙咀新世界嗰度，而家變成K11。嗰度十幾萬一個月租，全海景，好豪華，咁啲人客嚟見到好驚，入大堂都驚。喺嗰度派食物，啲人都唔要。」

七師傅曾透露自己是黃夏蕙契女。（七仙羽FB）

不介意到TVB上鏡：不過佢哋冇搵我

派食物、做法事、拍節目、滿檔的應酬，緊湊的行程表令她每天都睡眠不足，七師傅接受完訪問後，還要趕往出席城中一位貴公子的飯局，她笑言以前桃花運旺盛，但現已「捱到殘晒」。雖然人氣急升，卻沒有帶挈其生意暴升，「可能因為我拍嘅都係綜藝節目，啲人覺得我搞笑，唔係專業節目。」

七師傅《鬼同你上位》爆出金句「師傅愛你」之精華片段：

與形象專業嚴肅的麥玲玲、蘇民峰等風水師傅相比，七師傅活潑搞笑，別樹一幟，因而令她脫穎而出。她不抗拒行ViuTV貼近年輕人、創新獨特路線，搞笑是為了散播歡樂，也毫不介意被嘲「騎呢」，因為她理解電視台風格。但若是機會來到，她亦不介意撈過界到TVB上鏡，也不怕會得失年輕人粉絲。

「第一，我連鬼都唔怕，我冇嘢怕㗎啦！第二，TVB從來都唔搵我，所以如果我仲諗呢個問題，我咪庸人自擾。不過我都唔知點解佢哋唔搵我，可能佢哋冇睇Viu，唔知有我呢個人。」

七師傅與林作的直播十分爆笑，曾指林作曬家底有一億會被嘲笑太少，「人哋笑你呀！」（雙龍出海FB直播截圖）

同行妒忌反遭報應：佢最深愛嘅囡冇咗隻腳

不過七師傅家底豐厚，曾於直播中公開嫌林作賺錢太少，「全副身家先過億，仲少過我」，可見她也不靠拍節目搵食。人紅是非多，她曾因太觸目而招來行家妒忌。「以前好多人想搞我。有個師傅想搞我，後來報應彈返畀佢，佢最深愛嘅囡出事，冇咗隻腳。但之後行家會無奈、妒忌我咁多年。好似嘥咁多精神時間，我都咁紅，佢哋都搞我唔掂。」

風頭人物 | 林作「小丑」背後源於父親一句話：睇死你呢世冇成就

她相信有料自然搵到食， 「呢行有4萬幾個師傅，我以前喺茅山學師，有個同門師兄，一個月只係搵7千幾蚊，呢啲都係命。」

姜濤於《考有Feel》望住七師傅作法。（節目截圖）

斷言姜濤會紅過劉德華：肯定唔止十年

既然萬物皆是命，七師傅又能計算到MIRROR和ERROR會紅多久嗎？她語氣肯定地表示，MIRROR和ERROR都會紅足十年以上，而MIRROR更會稱霸亞洲，又大膽斷言姜濤會紅過劉德華，「因為劉德華老啦嘛！60歲、半退休。而姜濤後生，一定係一浪推一浪。我都鍾意劉德華，仲同佢影過相，但你同後生仔比，點比？」

MIRROR 12子前世係修行人？（IG@mirror.weare）

她續分析，指MIRROR前世做過修行人，今世才會大紅大紫，「佢哋成班前世都做過修行人，只不過有啲Level高啲、有啲Level低啲，可能喺同一間寺廟修行，唔出奇㗎！呢啲命運令佢哋聚埋變做一個Team，一齊唱歌跳舞。佢哋嗰班可能前世成日聚埋一齊唸經，大家福報、緣分都接近，今世咪聚埋一齊做MIRROR。」

外籍男友為爭七師傅同老友打交反面

七師傅與MIRROR、ERROR拍節目，出席各大活動時，總有位背後的男人陪伴左右，為她打點事務。七師傅外籍男友叫Jerald，出生於荷蘭，現從事私募基金工作，經常與外國富豪打交道，更曾於哈佛讀書，兩人拍拖多年都恩愛如初。

即看七師傅和男友的甜蜜合照：

興許是鬼妹仔性格，七師傅從不忌諱於外人面前為男友冠以甜蜜稱呼。兩人相識於中環一場時裝活動，男友因為追七師傅而與好友反面。

「嗰陣有個外國人追我，追到我好瘋狂，好鍾意我，請我去Fashion show。我唔鍾意佢，佢話：『我VIP位都預咗你㗎啦！你唔出嚟我就好尷尬。』咁我就唔係好情願咁出嚟。出嚟之後佢就逐個介紹佢朋友，其中一個朋友就係我而家呢個Honey、Darling。佢見到我就好鍾意我，覺得我好靚，就追我，後尾佢兩個就反咗面啦！為呢件事打交、嘈架。佢哋係同一個商會，每一次喺商會開會都面阻阻。」

七師傅男友為爭女同老友反面。（葉志明攝）

早已看淡名利：你乜嘢都想要，你咩都冇

七師傅鍾意男友靚仔高大、善良和好脾氣，她直言拍拖從來不會計算八字是否相合，「我係對於男人、錢財都冇所謂。以前讀書好想快啲搵個男朋友拍拖，但搵親就散，可能個男人覺得我刁蠻，相處唔到就分手。後尾我乜都唔追求，就乜都有。」

她奉勸大家放下外在追求，有食自然到，「對感情、愛情、事業，唔好揸得太緊，逢親你乜嘢都想要，你咩都冇；反而你乜都冇所謂，你就乜都有。」

七師傅認為命運早有定數。（葉志明 攝）

上帝早已預備：姜濤攞到第一名都係佢命運

說到這裡，難道命運是注定的嗎？如果普通人想似MIRROR、ERROR、七師傅般大紅大紫，追求夢幻愛情、優渥生活，靠努力能夠成事嗎？七師傅認為，一切命裡皆有定數。

「姜濤攞到第一名都係佢命運。好似范冰冰同趙薇拍《還珠格格》，以前丫鬟嘅仲紅過做格格。呢啲乜嘢都係整定，唔好同人哋爭。好多人想做李嘉誠個仔，但做唔到，人哋係有咁多福報，係修行人嚟，修行咗好多世。」

七師傅愛大家！（葉志明 攝）

話雖如此，七師傅卻鼓勵大家，其實命運可以改變，原來答案早已蘊含在金句「師傅愛你」中，「你要做大量慈善，咁一個人愛嘅能量好多嘅時候，能量、磁場就會變，佢出世唔好嘅磁場能量都會變。」

七仙羽（英文名為Connie，中文名為法瑪）是馬來西亞人，長於英國，大學主修新聞，碩士是商業管理，博士未畢業，曾於台灣TVBS、美國之音、法新社任職記者，兼任填詞人。她透露自小學習西洋魔法、學師於茅山，現為佛教徒，「七仙羽」這個行走江湖的名字是扶乩而來。

即看七師傅其他靚相：