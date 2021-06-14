【聽姐說】應采兒大談生育後苦楚　奉勸女性充分了解困難再做決定

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-14 21:00

應采兒在內地棟篤笑節目《聽姐說》中頻爆金句，最新一集的主題為「天生勇氣」，這對於向來敢怒敢言的她來說，絕對駕輕就熟。

應采兒向來敢言。（微博@聽姐說）

節目中，應采兒一上台就詬病娛樂圈營銷女星「少女感」的問題，很多人更因此而生BB都要偷偷摸摸，生完之後一亮相，又「恢復」少女感，令大眾誤解「生孩子很簡單，覺得這個事情很容易。」她立即否認道：「No！生孩子很辛苦，是需要很大的勇氣的，我們憑什麼要藏著掖著！」由此打開話題「生孩子到底要多大的勇氣」。

應采兒直言生B很辛苦。（視頻截圖）

應采兒表示，很多人以為生孩子最大的痛楚就是「生產的過程」，但在她看來，是包括生完以後的所有：「首先第一件事，媽媽的痛楚就是母乳。」應采兒指出，下奶要喝很多東西，並例舉出多個補湯，且只要她一聽到BB哭，就自然會有奶水，笑言胸部才是「真正的獨立女性」，時間一到，就會有奶，如果當時在外面，就需要用「吸奶器」：「就是有點像一個氧氣面罩掛在你的胸上，更可怕的是堵奶，就是兩個胸部硬成像鉛球一樣，就是剛的，你知道吧。」

應采兒形容堵奶情況。（視頻截圖）

其後，應采兒道出時下一個現象：「現在不知道為什麼很多人，對女性生孩子這個事情都喜歡指指點點，有人說，女人長了子宮，就應該承擔生孩子的責任；還有人說，有必要總提嗎？古往今來，生孩子不都這麼熬過來的嗎？甚至有人說，老公都陪你去醫院了，你還想他怎麼樣？」都被應采兒一一反駁。不過，她坦言自己說這些，並不是勸女性不要生BB：「我今天在這邊說這些話，不是想要勸退任何人生孩子，而是我想要告訴現在想生孩子的女孩子們，你們不應該在沒有準備好的情況之下做這個決定，當你充分了解，生孩子之後有困難之處的時候，你才能真正的做你自由的選擇。」

應采兒希望女性不要為生B而生B。（視頻截圖）

點擊下圖睇應采兒描述生第一胎經過：