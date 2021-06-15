撻出愛火花｜55歲梁藝齡轉行做福音大使　凍齡有術狀態拍得住當年

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-15 00:00

無綫（TVB）劇集《撻出愛火花》（1998年海外首播，2000年翡翠台首播）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除是謝霆鋒首度兼唯一一套主演劇集，也是他劇中的家姐梁藝齡尾二一套TVB劇集。

梁藝齡在劇中與元華有感情線。（截圖）

梁藝齡（前名：梁珮玲），於1987年參加「超級新星競選」獲得「女超級新星」後正式加入娛樂圈，然後簽入TVB，拍過多部劇集，包括《書劍恩仇錄》飾演香香公主喀絲麗，《笑傲江湖》飾演任盈盈。除了電視劇她也有在電影中演出，而且是導演杜琪峯的愛將，最為人知的就是在《孤男寡女》裡面飾演劉德華的前女友阿欣，還有在《真心英雄》入面做劉青雲的老婆。

梁藝齡有最具氣質「任盈盈」之稱。（劇照）

2002年，成為基督徒，在12月洗禮，其後於香港神學院攻讀神學。她並於福音媒體真証傳播製作的電視節目中擔任主持，及影音使團的福音電影中演出，將演藝重心轉移到播福音工作。但不幸地，她在2006年隨影音使團到澳洲拍攝《地球深度行Ⅲ》電視節目時，在拍攝途中發生交通意外，當時梁藝齡傷勢嚴重，被送往醫院深切治療部留醫，當時6條肋骨出現裂痕。

1995年電影《胭花淚》，梁藝齡飾演綠喬。（梁藝齡Facebook）

雖然梁藝齡車禍的傷勢已經痊癒，但在那次意外之外，梁藝齡的拍攝工作亦大幅減少。直至2018年，梁藝齡「復出」為護膚產品擔任代言人，平時生活低調的她罕有公開露面，凍齡有術令觀眾讚不絕口，不比當年差。而梁藝齡在代言工作結束後又繼續保持低調，只是好友黃少媚間中會在IG標註梁藝齡。

點擊睇睇梁藝齡近況：

+ 4 + 4 + 4

同場加映：撻出愛火花︱劉愷威23歲樣貌超青澀 愈大愈靚仔眼皮由單變雙

點擊下圖重溫「劉愷威樣貌變化史」搵答案：