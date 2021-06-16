林志玲31秒食糉影片曬「女神食相」　粉絲：看妳吃覺得好好吃

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-16 10:00

林志玲與老公AKIRA日前結婚兩周年，曬出一系列美照放閃，不過在日本過著婚姻生活的林志玲心繫台灣，她14日在社群網站PO出31秒吃播影片，和大家一起吃粽子過端午假期，被粉絲讚模樣超可愛。

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林志玲在社交平台貼出31秒快轉影片，畫面可見她綁著辮子，穿著粉色居家衣，對著鏡頭剝粽子再放進碗裡開始吃播，她一口一口吃光，最後撐著頭把放滿粽子的盤子試圖分給別人，也不忘對鏡頭微笑，她在貼文上寫道，「端午安康，大家吃粽子了嗎～今年端午就把自己綁在家裡，減少外出哦。」畫面一曝光，粉絲就留言「吃播都這麼美」、「吃肉粽的樣子也美」、「看妳吃覺得好好吃哦！」。

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其實，在台灣疫情嚴峻之際，林志玲透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈6座正壓檢疫亭給雙北市各醫院，以及水資源的捐贈，她也說不忘喊話提醒：「這段期間提升自己的免疫力很重要，我們一起加油！呼籲大家這段期間乖乖待在家不要出門，自主隔離自我管理，留在家就是保護好你自己也保護好我們的醫療體系，一起加油！」

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